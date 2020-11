Il Napoli ricorderà domani, domenica 29, in campo contro la Roma, il suo idolo Diego Armando Maradona indossando una maglia come quella della sua Argentina. Il giornalista Carlo Alvino ha annunciato su Twitter questa iniziativa del club azzurro per omaggiare Diego Armando Maradona: “Napoli-Roma omaggio del Napoli a Diego Maradona. Domani in campo gli azzurri con una maglia che richiama quella dell’Argentina“.