Napoli, crisi senza fine: la Fiorentina passa con Chiesa e Vlahovic

Continua la crisi del Napoli. Gli azzurri sono irriconoscibili. Poche idee e tanti problemi a cui non sembrano esserci soluzioni immediate. Sorride invece la Fiorentina che si rifa della sconfitta dell’andata vincendo al San Paolo. I viola sbloccano il risultato al 26′ con l’inserimento vincente di Chiesa, bravo a beffare Ospina in uscita. Il Napoli ha l’occasione per pareggiare con Callejon che si divora il gol da distanza ravvicinata. Zielinski e Ruiz ci provano, ma senza fortuna per la squadra azzurra. Nella ripresa i ritmi si abbassano. Insigne colpisce il palo al 52′ ma l’iniziativa non trova seguito. La Fiorentina, invece, si rivela cinica e precisa. E al 74′ arriva il raddoppio con Vlahovic che trafigge imparabilmente Ospina. E’ il gol che stende definitivamente il Napoli. La Fiorentina gestisce e conquista una vittoria importantissima. Per gli azzurri di Gattuso è la terza sconfitta consecutiva.