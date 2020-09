Napoli, De Laurentiis accusa: “Campionato falsato, servono dimissioni”

Il campionato non è ancora cominciato e già piovono polemiche riguardo ai calendari. Dal ritiro del suo Napoli Aurelio De Laurentiis non le ha mandate a dire a Uefa, Fifa e anche alle istituzioni italiane. Il numero uno degli azzurri ha usato parole durissime riguardo alla prossima edizione di Serie A.

DE LAURENTIIS FURIOSO

Queste le dichiarazioni raccolte da Goal.com: “Giocare già oggi? La Lega Serie A con le altre dovrebbe dire ai signori del Governo, di tutti i governi europei, ed alla Uefa ‘Noi ci fermiamo’. A noi non sta bene essere comandati da voi che non capite nulla, servono dimissioni. Dovreste essere solo il nostro segretariato. State spremendo il calcio ed i tifosi senza fine, stabilendo calendari sbagliati e favorendo le nazionali. Il tifoso ha a cuore la nazionale, ma in primis guarda al proprio campionato. Uefa e Fifa dovrebbero fare un passo indietro, si comportano da re e regina”.

CAMPIONATO FALSATO

Infine De Laurentiis ha rilasciato parole destinate a far discutere riguardo la prossima edizione di Serie A: “E’ un campionato falsato perché nessuno ha avuto la cultura dell’azione, una controffensiva razionale che risponde alla legalità, alla logica e alla salute. Si può fare questo campionato o no? Se io non posso stare a contatto come tifoso io non posso nemmeno fare uno sport di contatto”.

