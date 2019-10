Napoli, De Laurentiis allo scoperto: “Ibrahimovic? Un mio desiderio, non una suggestione…”

Un desiderio, non solo una suggestione. Zlatan Ibrahimovic al Napoli potrebbe diventare realtà. I recenti rumors di mercato sono alimentati dagli stessi protagonisti. In modo particolare è stato il patron azzurro Aurelio De Laurentiis a tornare sul tema. Come riporta Sky, a margine del pranzo Uefa con i vertici del Salisburgo, il presidente partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti.

IBRAHIMOVIC -“Ibrahimovic? Per me è un amico, l’ho conosciuto a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo. L’ho invitato a cena con moglie e figli e abbiamo passato una serata strepitosa. Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione, dipende da lui”, ha detto a sorpresa De Laurentiis.

MERTENS E CALLEJON – Sul mercato in ottica rinnovi: “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto a Mertens e Callejon. Per me sono super pagati data l’età, se vogliono andare altrove non mi opporrò. Gli ho detto che gli riconosco lo stesso stipendio attuale. Ne riparleremo”, ha concluso il presidente.