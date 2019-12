Napoli, De Laurentiis: “Ancelotti gode della nostra fiducia. Allegri e Gattuso? Mai chiamati”

Ambiente incandescente a Napoli. Gli azzurri, in campionato, non vincono ormai dalla gara con il Verona dello scorso 19 ottobre, con i giocatori che sarebbero sul piede di guerra per la questione multe. Della situazione, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis.

ANCELOTTI – “Esonero? Non è mai venuta meno la fiducia nei confronti del tecnico: gode della nostra fiducia non solo come allenatore, ma anche come uomo. La squadra deve tornare a lavorare con serenità. Gattuso e Allegri? Mai chiamato nessuno, nemmeno Spalletti. Con Allegri ci sentiamo da temo, abbiamo un buon rapporto. Nel 2013 lo chiamai per farli diventare il nostro allenatore, ma era sotto contratto con il Milan: mi aveva dato la disponibiltà a venire, ma avevo già stretto la mano a Benitez e la mia parola vale più di un contratto”.