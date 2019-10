Napoli, De Laurentiis: “Anche l’Atalanta deve ribellarsi a questo sistema che non va”

Non solo quanto detto sulla propria squadra, il Napoli, ai microfoni di Sky Sport. Il disappunto del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è proseguito nella “pancia” del San Paolo, come riferito dalle colonne de Il Mattino, giornale locale: “Anche l’Atalanta deve ribellarsi a questo sistema che non funziona”. Questa frase l’avrebbe pronunciata ai giocatori della Dea nei pressi del loro spogliatoio, dopo quel 2-2 raggiunto nel finale con la rete di Ilicic su filtrante di Toloi. Naturalmente, il presidente del Napoli – così come mister Carlo Ancelotti e tutto il Napoli – ha protestato per il fallo da rigore non dato per intervento assai scomposto del difensore Kjaer ai danni di Llorente. San Paolo inferocito quanto De Laurentiis, ora la squadra è scesa addirittura al settimo posto in Serie A.