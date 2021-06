Napoli, De Laurentiis: “Campionato non può cominciare ad agosto. Superlega grande cretinata”

Il patron azzurro ha bacchettato il premier del governo Mario Draghi

Conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis questo pomeriggio. Il patron degli azzurri ha lanciato un appello al premier del governo italiano Mario Dragi e alla Figc di stoppare l'inizio del campionato ad agosto causa pandemia che rischia di non far accedere gli spettatori allo stadio. "Con la pandemia siamo come nella terza guerra mondiale. Perché Draghi ti disinteressi completamente al mondo del calcio che è valvola importante in Italia?. Perché non convinci l'Europa e resettare tutti i campionati posticipandone l’inizio e facendoli iniziare in una data sicura e quando sarà ultimato il piano vaccinale? E' stato un anno e mezzo falsato, facendo un assist solo agli Europei. Ancora oggi stiamo stabilendo di partire il 22 di agosto, anzi il 20, senza sapere se avremo negli stadi il pubblico. Io vorrei tanto che alcuni miei colleghi dicessero che ho ragione, per convincere 7-8 squadre a non partire e a farci sentire. Di fronte all’ineluttabilità e la non certezza di ripartire con i tifosi, Draghi perché tu che sei un uomo che ha fatto dell’economia la sua politica non ti interessi? Non hai considerato che qui in Italia il calcio ha una valenza economica molto importante ma per colpa del Covid è sotto di un miliardo e mezzo? Il Governo italiano non ha dato una mano. Cerchiamo di sanare i bilanci tutti in rosso grazie al Covid. Sono 40 anni che nessuno cancella la legge sbagliata ma il governo non fa nulla. Le partite senza pubblico sembrano come giocare dentro un acquario. Il campionato scorso è falsato per tutti e la dietrologia ti porta a fare cattivi pensieri.