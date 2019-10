Napoli, De Laurentiis: “Castrovilli? Mi piace molto. E su Tonali…”

Il Napoli guarda già al futuro. Gli azzurri, al quarto posto in classifica e distanti sei punti dalla Juventus capolista, stanno studiando le mosse da operare nelle prossime sessioni di mercato. Sull’argomento, al Corriere dello Sport, ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis.

TONALI E CASTROVILLI – “Spero che il mio amico Cellino possa vendere Tonali per 50 milioni di euro. Non so come ci starebbe nel nostro centrocampo e se il sistema sia adatto alle sue qualità, che sono enormi. Castrovilli? Mi piace moltissimo… Comunque non è detto che faremo interventi a gennaio, per adesso non mi sembra che ci siano i motivi per farlo. Valuteremo a dicembre”.