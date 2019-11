Napoli, De Laurentiis conferma: “Squadra in ritiro fino a domenica. Arbitri? Ecco la soluzione…”

Gli ultimi risultati del Napoli non sono andati giù al patron Aurelio De Laurentiis. Si ipotizzava dunque che la squadra andasse in ritiro fino al prossimo weekend, stando a quanto riportato da un nostro pezzo in mattinata, e adesso è arrivata la conferma proprio da parte del presidente in un intervento a Radio Kiss Kiss: “Sì, il Napoli sarà in ritiro fino a domenica. Ancelotti è un grande allenatore, il problema va riscontrato nel lavoro del gruppo. Vanno trovate motivazioni sempre, non solo col Liverpool: il ritiro è costruttivo e non punitivo, comunque non sono preoccupato di questa classifica, sono convinto che basta vincere 4-5 partite per recuperare”.

Sulla polemica riguardante il Var: “Non è stato permesso ad Ancelotti di stare in panchina a Roma per via di una stupidità ed una ottusità di regolamento. Bisognerebbe fare tabula rasa e mandare a casa tutti, gli arbitri devono essere gestiti dalla Lega. Dovrebbero essere giovani tutti e stranieri, ben pagati ma multati quando sbagliano. Dopo tre errori gravi, sarebbe d’uopo allontanarli. Chiamata del Var dagli allenatori? Se si dà l’opportunità di farlo due volte a partita, non credo che si va a perdere molto tempo. Se ne perde di più come si fa ora”.