Napoli, De Laurentiis e la clausola speciale per.. Gattuso

Gennaro Gattuso e Napoli ancora insieme. A confermarlo è lo stesso tecnico che, come riporta Repubblica, non avrebbe esercitato una clausola presente sul proprio contratto secondo cui entro il 30 aprile 2020 avrebbe potuto “andar via” dal club partenopeo.

Ecco perché il futuro della società azzurra sembra essere ancora con Ringhio. Ancora per molto. Almeno fino al 10 giugno, ulteriore data che lo stesso presidente si riserva per decidere se confermare o meno la sua scelta dopo l’addio di Carlo Ancelotti. Curiosa anche la penale in caso di addio: ‘solamente’ 600 mila euro, decisamente meno di quanto era costato il suo predecessore…

ANCHE IL FUTURO DI MERTENS IN BILICO