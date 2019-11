Napoli, De Laurentiis fa piazza pulita: via i ribelli e su Ancelotti…

Non c’è pace in casa Napoli. Dopo il caso avvenuto nelle scorse ore potrebbe esserci un ulteriore scossone. Questa volta da parte del patron Aurelio De Laurentiis che non pare intenzionato a far passare liscio l’ammutinamento dopo aver imposto il ritiro.

La ribellione di alcuni calciatori, Allan, Insigne, Mertens e Callejon su tutti, potrebbe avere grosse ripercussioni anche in ottica mercato. Il presidente dei partenopei, infatti, a gennaio potrebbe decidere di fare piazza pulita. Se per Mertens e Callejon la pista cinese sembra la più plausibile, per Allan e Insigne la situazione è da monitorare. Ma c’è di più.

Anche la posizione di Carlo Ancelotti non è più così salda. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe dato una sorta di ultimatum al tecnico di Reggiolo. Dopo la sosta ci saranno due gare fondamentali per campionato e Champions League contro Milan e Liverpool. In caso di risultati negativi, l’addio non sarebbe da escludere.