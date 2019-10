Napoli, De Laurentiis: “Insigne? Problema mentale, deve cambiare atteggiamento”

Periodo complicato per Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Dell’attaccante, come raccolto da Tuttonapoli.net, ha parlato il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis.

INSIGNE – “Lorenzo ha avuto sempre un atteggiamento di scomodità a Napoli. Io lo capisco e lo proteggo, mi sta anche simpatico, ma deve tranquillizzarsi e diventare una persona più serena. E’ un problema suo, che non può essere risolto da Raiola o Ancelotti. E’ un grandissimo giocatore, ma quando non viene schierato perché non in forma non può uscirsene con battute o atteggiamenti quasi di sfida. L’allenatore è un padre di famiglia, ha 60 anni e non ti manda a quel paese perché ha tre volte la tua età”.