Napoli, De Laurentiis insiste: “Ibrahimovic? Può trascinare la squadra. Tutti gli allenatori lo vorrebbero…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, torna a parlare di Zlatan Ibrahimovic aprendo ancora alla possibilità di vederlo con la maglia azzurra del suo club. Parlando a ESPN Deporte dopo la vittoria con il Salisburgo il patron dei partenopei si è lasciato andare a dichiarazioni importanti e di grande stima nei confronti dell’attaccante svedese. Ecco le sue parole:

TUTTI LO VORREBBERO – “Ibrahimovic è una bellissima persona a prescindere dal mio Napoli. Può fare ancora parecchio, può trascinare la squadra. Sono convinto che qualunque allenatore amerebbe averlo al suo seguito. Magari anche come una specie di punto di riferimento. Per il calcio lui lo è e potrebbe esserlo per tutte le squadre”, ha detto De Laurentiis sullo svedese.

SQUADRA – E sul suo Napoli e le ambizioni per la stagione in corso: “Negli ultimi 18 mesi abbiamo comprato 13 calciatori, è normale che ci vuole tempo affinché tutti si adattino e rendano al meglio. Dove può arrivare questo Napoli? Non si devono fare pensieri troppo audaci, ma pensare alla prossima partita. Abbiamo una partita che sembra facile, contro la Spal, invece sarà una partita da prendere con le pinze. Bisognerà essere molto concentrati. Non possiamo pensare a dove saremo il 24 maggio, il mio compleanno: giocheremo contro la Lazio e perché no… Perché no”.