Napoli, De Laurentiis: “Non solo Icardi e James: valutiamo tanti nomi”

Nonostante i primi rinforzi, il Napoli continua a guardarsi intorno. Le principali suggestioni sono legate ai possibili innesti di Mauro Icardi e James Rodríguez. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha voluto fare il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: “Al di là di James Rodriguez, Lozano e Icardi, sono tanti nomi che stiamo valutando. Tant’è che ho offerto una cifra ‘al cubo’ per Pépé ma non siamo riusciti a prenderlo”. Infine una considerazione sul momento della Serie A: “Il vero calcio è in Inghilterra, ma con il ritorno di Ancelotti, Sarri e Conte possiamo tornare grandi anche in Italia”.