Napoli, De Laurentiis punge la Juve: “Peccato non averla incontrata a Torino”

Quattro gol rifilati a una delle squadre più in forma del campionato. Il Napoli si scopre devastante e demolisce nettamente l’Atalanta nell’anticipo della quarta giornata. Gli azzurri si portano a ridosso della formazione bergamasca in classifica e sognano in grande, nonostante la sconfitta a tavolino rimediata contro la Juventus nell’ultimo turno per la discussa vicenda della mancata partenza a Torino.

FRECCIATA

Proprio su quella vicenda è tornato con un tweet il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis. Infatti il numero uno partenopeo ha postato sul proprio account: “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino”. Un messaggio chiaro: i bianconeri non fanno paura e c’è la sensazione di non aver potuto sfruttare una situazione favorevole.