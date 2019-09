Napoli, De Laurentiis: “Scudetto? Regole sbagliate e sfortuna ci hanno limitato…”

Nel corso dell‘intervista rilasciata a Sky sul tema degli spogliatoi, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato anche del campionato e della lotta al titolo.

SCUDETTO – “Non bisogna mai dire che si vuole vincere lo scudetto, altrimenti facciamo affermazioni che poi possono sembrare promesse disattese verso i nostri tifosi”, ha detto il patron che poi ha specificato: “Noi lottiamo, come sempre per lo scudetto, altrimenti non sarebbero già quattro volte che arriviamo secondi. Un po’ le regole sbagliate del calcio, un po’ la sfortuna ma anche altri fattori, ci hanno un limitato in questa nostra scalata”, ha concluso De Laurentiis.