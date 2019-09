Napoli, De Laurentiis: “Spogliatoi? Mi avessero chiamato, li avrei sistemati in 10-15 giorni”

La questione spogliatoi del San Paolo, che tanto ha fatto innervosire l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, sta continuando a tenere banco. Il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha commentato la situazione a Sky Sport: “Non sono polemiche quelle sugli spogliatoi, ma lamentele che sto esternando da 15 anni. Pur non potendo sostituirmi al comune della città nel portare avanti i lavori, io mi sono occupato per tutti questi anni di fare manutenzione alle parti dello stadio, ad esempio per i fornelli. Li abbiamo pagati noi, poi me li hanno rimborsati dopo quasi 9 anni, senza neanche saldare il conto totale. Lo Stato si svegli: c’è un commissario ora, il problema sono i soldi dati dall’Unione Europea alla Regione Campania. Il comune ha avuto tre mesi per fare degli spogliatoi, mi avessero chiamato ci avrei messo 10-15 giorni per sistemarli. Ancora oggi li aiutiamo mentre loro ci dicono di farlo di nascosto…”.