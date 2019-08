Napoli, De Laurentiis: “Valutiamo diversi profili, alcuni magari ancora non li sapete…”

Il Napoli valuta diverse piste per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ormai ad un passo, e alcune di queste potrebbero non essere ancora state svelate dai media. Così dice il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Dobbiamo ragionare molto perché quando ci si avvicina a certi giocatori e le controparti sanno che vuoi comprarli, il gioco si fa molto duro. Ancelotti ha dato indicazioni precise sul mercato, stiamo ragionando anche su Icardi, James Rodriguez e Lozano, ma magari c’è qualcuno che ancora non avete scoperto… – ha affermato il patron del club partenopeo -. I tifosi hanno ragione e vorrebbero tutto e subito, ma ci sono gli agenti che cercano di ottenere il massimo per sé. Quelli sarebbero soldi spesi in maniera passiva, perché l’agente è un sovraccarico che nemmeno dovrebbe esistere…”.