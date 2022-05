Napoli, De Laurentis: “Spalletti è un allenatore formidabile e uomo serio”

Aurelio De Laurentiis ha parlato della questione Spalletti, in bilico per la prossima stagione, e dei piani per ammodernare lo Stadio Maradona.

Parole che stanno facendo rumore quelle proferite dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis durante la consegna al sindaco campano di una copia in miniatura della statua raffigurante Diego Armando Maradona. «Il nostro stadio sarà rinnovato e lo faremo diventare bellissimo, ma dobbiamo studiare tutte le situazioni per farlo funzionare – ha ammesso -. È vero che in Inghilterra ci sono gli stadi migliori al mondo e c’è una legge che ha messo fuori causa gli hooligan, ma noi non possiamo mettere fuori casa la camorra, la Mafia, la ‘Ndrangheta, è un po’ più complicato, serve capacità di adattamento. Una cosa che aveva mio padre e che appartiene ai napoletani. Il sindaco mi disse che dello stadio si sarebbe interessato in prima persona e io non ho invaso il suo campo d’azione – ha proseguito il patron azzurro -. Quando un sindaco viene eletto in questa città ha bisogno di almeno 7-8 mesi per capire che casino c’è, è come una piovra che ti risucchia nel caotico non fare di decenni. Per ultimo, il patron del club azzurro ha commentato la situazione del tecnico Luciano Spalletti: «Il mister ha un contratto di due anni con opzione per il terzo a mio favore e sta lì – ha spiegato il presidente azzurro -. Lasciamo che lavori e si ambienti. E’ un allenatore formidabile e un uomo serio».