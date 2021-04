Napoli devastante, il sogno Champions resta vivo: Lazio spazzata via 5-2

Cinque squilli per avvertire tutte le dirette rivali: il Napoli è in piena lotta per la zona Champions. Gli uomini di Gennaro Gattuso annientano la Lazio nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Il risultato è inequivocabile: 5-2...

Redazione ITASportPress

Cinque squilli per avvertire tutte le dirette rivali: il Napoli è in piena lotta per la zona Champions. Gli uomini di Gennaro Gattuso annientano la Lazio nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Il risultato è inequivocabile: 5-2 per gli azzurri. I biancocelesti, invece, escono fortemente ridimensionati e vedono allontanarsi il treno Champions.

IL FILM DELLA GARA

Il match è equilibrato fin dall'inizio, ma bastano solamente 7 minuti per sbloccare l'incontro. Risulta decisivo il rigore assegnato al Napoli: Milinkovic colpisce con la scarpa Manolas. Insigne dal dischetto spiazza Reina. Passano cinque minuti e arriva il raddoppio: Insigne allarga per Mertens, che serve Politano. L'esterno sterza, salta un uomo e fulmina il portiere sul primo palo. La Lazio prova a reagire, ma il tiro di Correa si stampa sul palo. Nella ripresa il Napoli dilaga: Insigne salta Lucas Leiva e fulmina Reina sul secondo palo. Al 65' ecco il poker con Mertens, che arriva sul pallone offertogli da Zielinski e batte il portiere avversario. La Lazio torna in partita negli ultimi 20 minuti, prima con Immobile, bravo a superare Meret con una conclusione a giro sul palo lontano, e con Milinkovic-Savic su punizione. Osimhen chiude la pratica per il 5-2 finale.