Napoli, Di Lorenzo: “Pronti per la Fiorentina. Sullo scudetto…”

Soltanto due giorni all’inizio del nuovo campionato per il Napoli di Carlo Ancelotti. In vista della gara del Franchi contro la Fiorentina di sabato sera, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato il difensore Giovanni Di Lorenzo, prelevato in estate dall’Empoli.

INIZIO – “Finalmente si inizia, stiamo aspettando questa partita dal primo giorno di ritiro. Ci siamo allenati bene e siamo pronti: faremo una grande partita. Sarà comunque un match difficile, la prima giornata è infatti sempre un’incognita per tutti. La Fiorentina si è rinforzata, ma noi pensiamo solo a noi stessi”.

NAZIONALE – “Le parole di Mancini mi hanno fatto piacere e la Nazionale è un obiettivo, che passa però dalle prestazioni con il Napoli”.

ANCELOTTI – “Essere allenati da lui è bello: per Carlo parlano i trofei vinti. Con i suoi consigli non posso che crescere”.

SCUDETTO – “La Serie A quest’anno è molto competitiva, si sono rinforzate tutte le squadre: sarà un bellissimo campionato. Noi proveremo a fare qualcosa di importante. Abbiamo una rosa competitiva, poi ogni partita va da sé e va giocata. Dovremo dare il 100% per portare a casa qualcosa di importante”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Se penso che due anni fa ero in Lega Pro… Adesso trovarmi qui è bello, ma devo lavorare ancor di più per migliorare. Darò il massimo”.