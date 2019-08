Napoli, Di Lorenzo: “Rammarico per il risultato, usciamo a testa alta”

Il Napoli esce sconfitto in extremis contro la Juventus. Il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Eravamo amareggiati nel finale di partita. Dobbiamo ripartire dalle cose positive ed analizzare quelle negative. Avevamo di fronte una grande squadra, usciamo a testa alta per il grande secondo tempo fatto. Nell’ultimo anno sono cresciuto, ma non devo cambiare atteggiamento. Dobbiamo mantenere questo livello. Il difficile è mantenerlo. Ronaldo? Il Mister ci chiedeva di fare meglio le coperture preventive per non ripetere gli errori di Firenze. Sono rimasto in difesa maggiormente, ma comunque sono a disposizione del Mister”.