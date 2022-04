Napoli, dopo Insigne è fuga dal Maradona. Chi parte

Il flop di Empoli ha fatto saltare il coperchio

La sconfitta contro l'Empoli ha fatto sfumare il sogno scudetto al Napoli. Tutti sono in discussione e il patron Aurelio De Laurentiis ha fatto intendere che ci sarà un bel rinnovamento. Non solo il tecnico Spalletti lascerà Napoli visto che molti top player sono con la valigia in mano. Anche per Osimhen ci sono lusinghe dalla Premier League visto che viene considerato l’alternativa più importante ai rinomati Mbappé e Haaland. De Laurentiis lo vende ma lo valuta 100 milioni di euro. A tener banco sono, comunque, i contratti in scadenza. Dries Mertens è in cima alla hit del pubblico azzurro, ma i suoi 5 milioni di ingaggio non incoraggiano il club a parlare di rinnovo. Andrà via anche il portiere Ospina, forte di uno stipendio da quasi 4 milioni netti. Nell’agenda della società è in evidenza anche il futuro del centrocampista André Zambo Anguissa, arrivato in estate dal Fulham in prestito con un diritto di riscatto a 15 milioni di euro. In dubbio il tedesco Demme e Fabian Ruiz, il gioiello spagnolo legato sino al 30 giugno 2023. Kalidou Koulibaly, ha un contratto di breve respiro (2023) e il Barcellona lo sta corteggiando da tempo.