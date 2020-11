Napoli, ds Giuntoli: “Nazionali d’intralcio, sarebbe un bene se restassero con noi i calciatori”

A Rijeka il Napoli si gioca molto del suo cammino in Europa League. Poco prima del match il ds Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ una partita importante perché l’Europa League è una competizione importante per noi, rappresenta uno dei quattro obiettivi stagionali insieme a campionato, Coppa Italia e Supercoppa”. Poi una battuta sui nazionali che lasceranno la squadra la prossima settimana. E qui Giuntoli la pensa esattamente come l’ad dell’Inter Beppe Marotta: “Sicuramente sarebbe opportuno -sottolinea Giuntoli – in un momento così delicato lasciare i calciatori il più possibile tranquilli e isolati e anche noi crediamo che sarebbe meglio se li lasciassero a Napoli”.