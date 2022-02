Napoli, è arrivato il nuovo pullman con una dedica speciale

Le immagini del nuovo bus degli azzurri

Giornata speciale in casa Napoli . Alla vigilia della sfida di ritorno di Europa League contro il Barcellona, il club azzurro ha annunciato una novità davvero notevole. I partenopei hanno presentato al mondo napoletano e non solo il loro nuovo pullman.

Un bus rinnovato graficamente e nel design con una dedica assolutamente emozionante a Diego Armando Maradona . Ebbene sì perché sul mezzo che trasporterà la squadra nei vari impegni sportivi, si ha un'autentica celebrazione del Pibe de Oro. Non solo il volto dell'argentino, ma anche alcune iconiche immagini che lo rappresentano col pallone e senza. Poi, ovviamente, anche il disegno della numero 10, la sua maglia.

Rigorosamente di azzurro, il bus del Napoli pare aver riscosso già grande successo come si denota dai tanti commenti e condivisioni del post pubblicato su Twitter. Chissà che questa novità non possa dare la spinta giusta alla squadra in vista dei prossimi impegni stagionali.