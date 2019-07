Napoli, ecco la seconda e la terza maglia per la prossima stagione

Mentre il Napoli si prepara al secondo test amichevole pre stagionale, attraverso i social network la società svela la seconda e la terza maglia che i giocatori indosseranno nella stagione 2019-2020. Sul profilo ufficiale Instagram del club azzurro, ecco svelata la SSC Napoli Kombat 2020.

Torna di moda il mimetico per quanto riguarda la terza divisa. Le maglie, sviluppate nel centro ricerca e sviluppo Kappa® in collaborazione con la SSC Napoli, dispongono di un tessuto tecnico dalla grafica camouflage realizzato attraverso l’utilizzo di dots. La nuova maglia è già in vendita sul Web Store Ufficiale, sul brand store di Amazon e negli Store azzurri alla Stazione Centrale e al Centro Commerciale Campania. Non solo. La divisa è presente anche nello store del Napoli a Dimaro dove la squadra è in ritiro in queste settimane.