Napoli, ecco Lozano: “Qui per vincere, sogno un gol alla Juve”

Giornata di presentazioni in casa Napoli. Oggi Hirving Lozano si è presentato a tifosi e giornalisti, raccontando le sue sensazioni per la nuova avventura. Queste le sue parole nel corso della conferenza stampa: “Sono molto contento, felice di essere qui, in un grande club e con grandi compagni, con un tecnico meraviglioso con grande esperienza. Sono contento di essere stato la prima scelta del tecnico, ora sto lavorando per essere al 100%. Trasferimento? Sono successe tante cose, ma da quando il Napoli si è interessato è stata la mia prima scelta. Per fortuna grazie a Dio le cose sono andate bene ed ora penso solo a lavorare. Ho visto tante partite della serie A, da qui sono passati grandi giocatori. La mia priorità è essere al 100% per la squadra. Il Napoli è un’ottima squadra e speriamo di fare grandi cose. La città già l’ho già visitata, molto bella, mi ha incantato. Ed i tifosi sono fantastici. Juventus? Sicuramente è una grande squadra, l’obiettivo è vincere. Tanti vorrebbero giocare una partita come quella contro la Juve o entrare. E’ una formazione fortissima con grandi giocatori. Io ovviamente mi sento molto bene, poi decide l’allenatore se devo giocare o meno. Ho segnato sempre al debutto, sarebbe bellissimo ripetermi, ma la cosa importante è vincere la partita. Famiglia? E’ molto importante, da sempre. Siamo cresciuti insieme, camminiamo insieme, la decisione è stata presa insieme ed oggi è bello essere tutti qui insieme”.

ANCELOTTI – “Sono tanti i motivi che mi hanno spinto qui, anche il tecnico, poi la squadra, la città, i campioni che ci giocano, i tifosi molto vicini alla squadra. Scudetto? Lo costruiremo partita dopo partita, abbiamo una grande squadra, l’ho vista molto bene, ma dobbiamo lottare e sudare ogni giorno. Credo di essere rapido, con buona tecnica, ovviamente giocherò nella posizione che vorrà il tecnico dando il 100%. La squadra è buona, ci sono tanti grandi giocatori ed altri sono passati, il mio obiettivo è essere al top per la squadra ed il tecnico, imparare tanto e crescere”.

MESSICO – “Sono molto felice, sono in una squadra che vuole vincere, io voglio vincere e darò il massimo per una squadra che sta facendo benissimo negli ultimi anni. Il gioco della Serie A è molto differente, è migliore, più veloce, più duro. Ovviamente bisogna lavorare e saranno importanti i consigli del mister, io sono qui per migliorare. Io come Hugo Sánchez? E’ stato un idolo per i messicani, fortissimo, ma devo lavorare e insistere per poter pensare di raggiungere risultati come i suoi”.