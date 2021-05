Napoli, ecco Spalletti: lo annuncia De Laurentiis su Twitter

Arriva l'ufficialità sul nuovo tecnico degli azzurri

Finita l'era Gattuso, in casa partenopea inizia un nuovo percorso che, dalle parole del presidente del Napoli, ci si augura possa portare il club di nuovo ai vertici della Serie A e d'Europa, magari di quella che conta con l'obiettivo di tornare a giocare la Champions League, sfuggita in questa stagione all'ultima giornata nel match pareggiato contro il Verona che ha consentito alla Juventus - vincente a Bologna - di compiere il sorpasso decisivo per il quarto posto.