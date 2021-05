Napoli, ecco Spalletti. Pizarro ammette: “Entrerei volentieri nel suo staff”

Il centrocampista cileno ha condiviso con il tecnico gli anni a Udine e a Roma

Il Napoli si affida a Luciano Spalletti per provare a riscattare una stagione con pochi guizzi. Il sodalizio tra il tecnico toscano e il club azzurro è una delle grandi curiosità della prossima stagione. Cosa ci si può aspettare dall'allenatore di Certaldo? Anche per lui sarà un'occasione importante per provare a rilanciarsi dopo le avventure non troppo esaltanti con Roma e Inter .

Chi sembra avere le idee chiare è David Pizarro. Il centrocampista cileno ha condiviso con Spalletti le esperienze a Udine e a Roma. Questo il suo punto di vista ai microfoni di Il Messaggero: "Con lui ho passato quattro anni a Udine, tre a Roma. Il suo modo di preparare le partite resta unico. In campo succedeva quello che ci trasmetteva in settimana. Se mi ha chiamato per entrare nel suo staff? No. Se ci andrei? Certo. Sto facendo il corso di allenatore, quindi sarebbe un'esperienza formativa. Luciano, poco tempo fa, ha invitato tutti i partecipanti al corso a casa sua. Una tenuta bellissima, abbiamo mangiato bene, ma non mi ha chiesto nulla".