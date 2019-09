Napoli, Elmas: “Ho avuto un infortunio, ma sto meglio e spero di giocare la prossima”

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas si è infortunato con la sua Macedonia alla caviglia, mettendo a rischio la propria presenza per la partita contro la Sampdoria del prossimo weekend di Serie A. Ma il problema non sembra così grave, l’allarme sarebbe rientrato, come testimoniato dallo stesso 19enne tramite i canali ufficiali della Federazione macedone: “Ringrazio tutti per essersi interessati alla mia salute. Ho avuto un problema nell’allenamento odierno, ma sto meglio e spero di essere a disposizione per la prossima gara. Noi ci impegniamo sempre al massimo per il successo del nostro Paese, facciamo del nostro meglio e continueremo a farlo”. Elmas, arrivato in estate agli azzurri dal Fenerbache, ha giocato sia contro la Fiorentina che contro la Juventus nelle prime due giornate di A.