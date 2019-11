Napoli, Elmas non molla: “Per lo scudetto ci siamo anche noi. Pallone d’Oro? Dico Messi”

Momento complicatissimo per il Napoli, che non trova il successo in campionato da quattro gare. Della stagione degli azzurri, direttamente dal ritiro della nazionale macedone, ha parlato il centrocampista Eljif Elmas.

CLASSIFICA – “Siamo solamente agli inizi. La Juventus ha tutto per vincere nuovamente lo scudetto, ma ci sarà bagarre fino alla fine. Ci sono tante squadre in lotta: l’Inter, la Roma e lo stesso Napoli”.

NAPOLI – “Essere il calciatore macedone più pagato di sempre non mi pesa, io penso solamente a lavorare al meglio. Sono felice di giocare in Italia, il Napoli è una delle migliori squadre del campionato”.

CALCIO ITALIANO E TURCO – “In Italia viene data molta importanza alla tattica e si gioca un calcio più difensivo, in Turchia invece vanno tutti all’attacco”.

PALLONE D’ORO – “Lo merita Messi: è uno dei calciatori più forti della storia”.