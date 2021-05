Napoli esagerato: 5-1 all’Udinese, è scatto Champions. Juventus avvertita

Gli azzurri continuano il loro momento favorevole

Cinque squilli per dimostrare di creder fortemente alla qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli surclassa l'Udinese con un netto 5-1 e costringe la Juventus a non fallire contro il Sassuolo per tenere il passo degli azzurri nella lotta per il quarto posto.

La partenza del Napoli è veemente. Gli azzurri sfiorano il vantaggio all'11 con Di Lorenzo che non trova la porta per questione di centimetri. Il risultato si sblocca al 28' con Zielinski: Osimhen va al tiro, respinto da Musso, ma il centrocampista polacco è lestissimo a ribadire in rete. Passano cinque minuti e Fabian Ruiz raddoppia con un sinistro spettacolare che non dà scampo al portiere avversario. Okaka riapre il match sul finire del primo tempo, ma nella ripresa il Napoli si rivela superiore. Musso serve involontariamente Lozano che non sbaglia e fa 3-1 al 58'. Al 66' ecco il poker con Di Lorenzo: l'esterno si avventa sulla respinta del portiere e fa 4-1. In pieno recupero arriva il quinto sigillo, firmato da Insigne.