Napoli fa il colpo: doppietta di Mertens e la Roma va ko

Colpo esterno del Napoli all’Olimpico contro la Roma importante per la squadra di Gattuso che si avvicina alla zona Champions: ora è -2 dalla coppia formata da Juve e Atalanta. Decide una doppietta di Mertens che segna due volte nel primo tempo, su punizione e di testa, raggiungendo quota cento gol in Serie A con la maglia del Napoli. Terza vittoria di fila per Gattuso. È invece il secondo ko consecutivo in campionato per la Roma, che resta al sesto posto della classifica.

ROMA-NAPOLI 0-2

Marcatori: 27′ e 34′ Mertens

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Lo. Pellegrini (83′ Kumbulla), Diawara (67′ Villar), Spinazzola; Pedro (67′ Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko (67′ Borja Mayoral). All. Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (86′ Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano (73′ Lozano), Zielinski (73′ Elmas), Insigne (86′ Bakayoko); Mertens (66′ Osimhen). All. Gattuso

Ammoniti: Ibañez (R), Mancini (R), Zielinski (N), Diawara (R), El Shaarawy (R), Koulibaly (N), Villar (R), Osimhen (N)