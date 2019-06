Napoli, Ferlaino: “Maradona mai alla Juve, Sarri uomo qualunque…”

L’ex patron del Napoli, Corrado Ferlaino ha detto la sua sul trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus al quotidiano Il Roma: “Il passaggio di Diego in bianconero è sempre stata una cosa impensabile perché prima c’era un altro calcio, c’erano altri valori e quindi un trasferimento del genere sarebbe stato incredibile, ma poi Maradona non avrebbe mai accettato di andare alla Juventus. Non può mai nascere un discorso a riguardo, Diego non avrebbe mai fatto un torto del genere ai napoletani e neanche a sé stesso, essendo uno di noi. Tra Sarri e Maradona c’è una differenza abissale, già partendo dal fatto che Diego era unico, il numero uno, mentre Sarri è un uomo qualunque”, le parole di Ferlaino.