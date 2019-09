Napoli, festa tra musica e calcio: sul palco con Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo sale…Insigne

Tre ore di show all’Arena Flegrea, a Napoli, in occasione dello spettacolo e del concerto “Figli di un re minore” di Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio. Cinquemila persone in platea e un personaggio molto speciale in prima fila che ha avuto occasione di salire sul palco e condividere con i noti cantanti e simboli della città partenopea qualche attimo di passione.

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, presente al concerto è stato invitato a salire con i protagonisti dello show e ha dato vita ad alcuni momenti indimenticabili per chi ama Napoli, città e club di calcio. Qualche canzone e tante risate e uno scatto, pubblicato dallo stesso calciatore sul proprio profilo Instagram per non dimenticare mai quel momento: “Un grande onore essere tra voi: la storia di Napoli”, ha scritto il numero 24 azzurro sul social network. Attimi di svago per Insigne che, adesso, dovrà pensare al campionato e alla sfida contro il Lecce.