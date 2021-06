Napoli, fine del silenzio stampa: De Laurentiis parlerà il 30 giugno

La decisione del patron azzurro

Sta per concludersi il lungo silenzio stampa che ha accompagnato il Napoli nella seconda parte dell'ultima stagione. Dallo scorso febbraio, infatti, la società di Aurelio De Laurentiis, a seguito delle difficoltà tecniche viste in campo, aveva deciso di mantenere assoluto silenzio. Il mister Gattuso - ora non più allenatore dei partenopei, e tutti gli azzurri erano rimasti in un lungo senza rilsciare alcuna intervista alla stampa. Persino l'ex mister era stato "vittima" di tale decisione non potendo neppure salutare Napoli al momento dell'addio.