Tutto è pronto per Napoli-Fiorentina, sfida valida per la 18^ giornata di Serie A. Si gioca alle 12.30 il lunch match di campionato tra i partenopei e i Viola pronti a darsi battaglia allo stadio Diego Armando Maradona. I due allenatori hanno già emanato i 22 che scenderanno in campo dall’inizio per la gara.

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. All.: Gattuso.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic, Callejon. All.: Prandelli.