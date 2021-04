Napoli, Galante: “De Laurentiis si pentirà di aver mandato via Gattuso”

Fabio Galante, ex calciatore, fra le tante, di Inter e Torino, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio, ha detto la sua sul Napoli partendo dal difensore Koulibaly. “Quando in difesa hai un giocatore così importante, che ti dà forza fisica, ottimo nei recuperi, è difficile privarsene, perché se dovessi farlo è come se ti privassi di un attaccante che ti fa 30 gol. Uno come Kalidou non lo trovi in giro, e se il Napoli punta a qualcosa di importante, non dovrebbe cederlo per nessuna cifra, ma dipende comunque dalle idee societarie”.

IL VERO PROBLEMA E’ ADL – Galante conferma le parole di Vieri circa le responsabilità del patron De Laurentiis: “Le dichiarazioni di Vieri sono giuste. Noi che abbiamo giocato sappiamo quanto è importante, in una stagione, non subire defezioni da infortuni e avere sempre tutta la rosa a disposizione. Gattuso ha avuto un’annata sfortunata, perché quando ti vengono a mancare per tanti mesi giocatori come Osimhen, Mertens ed il già citato Koulibaly, ti risulta più difficile ottenere i risultati prefissati. Il suo è stato un ottimo lavoro nonostante queste difficoltà, e, forse, con l’intero gruppo sempre a disposizione, avrebbe potuto stare più in alto in classifica. Rino ha dimostrato di essere un grande allenatore con delle idee ben precise, e ha dato la sua impronta al Napoli come Conte l’ha data all’Inter. I presidenti hanno sempre fretta, vogliono raggiungere gli obiettivi quanto prima, ma bisogna programmare nel tempo e avere pazienza. Se dovesse concretizzarsi l’addio di Gattuso, tra qualche anno De Laurentiis si accorgerà che non era da mandar via così velocemente”.