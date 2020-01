Napoli, Gattuso: “Abbiamo toccato il fondo, chiediamo scusa alla città”

Si è conclusa la sfida tra Napoli e Fiorentina. Il tecnico degli azzurri Rino Gattuso commenta la gara, soffermandosi sulla prestazione dei suoi uomini. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Non c’è stato nessun passo indietro. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina… E’ stata una prestazione imbarazzante. Dobbiamo scusarci con la città. C’è da rivedere tante cose. Siamo stati inguardabili. Non dobbiamo pensare al San Paolo, siamo privilegiati. Non cerchiamo alibi. Assumiamoci le nostre responsabilità, a partire da me. Sembra che ci siamo incontrati stamattina per la prima volta. Così non si può continuare. Abbiamo toccato il fondo. Siamo una squadra piatta. A livello organizzativo e di manovra oggi non ha funzionato nulla. In questo momento mi viene difficile spiegare la partita. Oggi sono rimasto deluso. Il primo responsabile sono io, l’allenatore. Pensavo che fossimo guariti dalla malattia, ma siamo rimasti ancora malati. Dobbiamo recuperare i giocatori infortunati. Bisogna stare insieme e ascoltare quello che dicono i giocatori. E’ un periodo in cui non funziona nulla. Sembrava una squadra viva. Non abbiamo fatto un passo indietro, siamo tornati ai livelli della gara col Parma”.