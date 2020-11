Napoli, Gattuso amareggiato: “Commessi i soliti errori, sono il responsabile”

Il Napoli esce sconfitto dal confronto col Milan. Decide una doppietta di Ibrahimovic e il gol di Hauge in pieno recupero, vanificando la marcatura di Mertens.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La prestazione dei singoli non mi interessa. L’errore ci può stare. Penso che abbiamo fatto tutto noi, nel bene e nel male. Quando arriva una partita importante, succede sempre qualcosa. Dobbiamo alzare l’asticella. E’ un mio problema che non riesco a far interpretare le partite in un certo modo. Non è un caso se commettiamo questi errori. Dobbiamo assumerci la responsabilità. Continuiamo a giocare giudicando il passaggio e l’errore. Dobbiamo starci con la testa. Ci manca qualcosa. Sono io il responsabile. Sto battendo da tanti mesi su questi atteggiamenti che non mi piacciono e mi fanno stare male. Bisogna aggiustarli il prima possibile. Ibrahimovic? Siamo amici. E’ più forte ora rispetto ad alcuni anni fa. Non penso che il Milan sia più forte. Dobbiamo fare lo step della mentalità: è anche mettersi a disposizione, aiutarsi. Tante volte vogliamo fare molto i professori. Secondo me, il problema di questa squadra è il non dirsi sempre le cose in faccia. Alla prima difficoltà abbiamo atteggiamenti sbagliati discutendo con l’arbitro, facendo i professori tra di noi. Nel calcio non basta solo la qualità”.