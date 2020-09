Napoli, Gattuso: “Bella vittoria, ma dobbiamo migliorare. Lozano è un altro giocatore”

Gattuso è contento, ma non contentissimo, dopo il set vinto dal Napoli contro il Genoa per 6-0. L’allenatore dei partenopei ha parlato dopo la vittoria sul Grifone.

LE PAROLE DI GATTUSO

“Il risultato è bugiardo, se Zielinski non avesse segnato all’inizio del secondo tempo avrei sicuramente messo un altro centrocampista, per passare al 4-3-3. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, pur creando tanto abbiamo rischiato di prendere gol. Ci è mancato un po’ di equilibrio, dobbiamo ancora migliorare.

SU LOZANO – “È un altro calciatore rispetto alla stagione scorsa, si sta guadagnando tutto e non gli sto regalando niente. L’anno scorso non stava bene fisicamente e mentalmente, adesso ha un’altra testa e si vedono i risultati”.

SU OSIMHEN – “È forte nell’attaccare la profondità, ci permette di giocare in modo diverso, come ad esempio con questo 4-2-3-1 che stiamo mettendo in mostra”.

