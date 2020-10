Napoli, Gattuso: “Calcio diverso con 5 cambi. Non ci sono titolari fissi”

Il Napoli si impone sul Benevento in rimonta dopo un primo tempo piuttosto complicato. Nella ripresa Insigne e Petagna ribaltano il risultato e danno i tre punti agli azzurri.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso analizza il match ai microfoni di Sky Sport: “La vittoria è importante tanto quanto il match contro l’Atalanta. E’ un derby. Sapevamo che per noi sarebbe stata un match difficile. Loro avevano tutta la settimana per preparare l’incontro. Abbiamo palleggiato linea-linea e siamo stati troppo prevedibili. Poi è uscita fuori la qualità della squadra. Abbiamo avuto tante occasioni. Sono contento di aver vinto una partita così difficile. I miei giocatori devono ricordarsi che si gioca ogni tre giorni. Con i cinque cambi il calcio è cambiato. Negli ultimi 15 minuti chi entra con la testa giusta può fare la differenza. Anche per questo penso che non ci siano titolari fissi. Deve parlare il rettangolo verde. Vorrei vedere sempre questa cattiveria. Nel primo tempo ci è mancato qualcosa. Dobbiamo essere bravi a capire che le squadre si preparano alle nostre armi e dobbiamo trovare altre soluzioni. Dobbiamo trovare continuità e soluzioni. Non faccio il fenomeno come sostiene qualcuno. Noi eravamo sul pullman ed eravamo pronti a partire per Torino…”.