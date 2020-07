Napoli, Gattuso deluso: “Bologna superiore, oggi siamo stati fortunati”

Il Napoli pareggia contro un ottimo Bologna. Gli azzurri vanno in vantaggio con Kostas Manolas, ma vengono ripresi dal gol di Musa Barrow. Il tecnico Gennaro Gattuso commenta il pari rimediato contro i rossoblu.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Il Bologna ci è stato superiore e avrebbe meritato di più. La squadra ha giocato al di sotto delle ultime partite. Non va bene. Non è vero che non abbiamo stimoli. Abbiamo il Barcellona tra pochi giorni. Vedo una squadra non attenta. Non abbiamo giocato da squadra. Il pareggio ci va bene. La squadra era troppo lunga e ogni volta in cui il Bologna veniva giù, temevo di subire il gol. E’ una squadra che non molla mai. Mihajlovic? E’ più tosto di me. Secondo me quando abbaia lui lascia il segno a differenza mia (ride ndr.). Nel primo tempo la partita non mi è dispiaciuta, mentre nel secondo tempo il Bologna ci ha messo in difficoltà”.