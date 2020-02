Napoli, Gattuso: “Domani gara trappola. Attenzione al Lecce. Koulibaly gioca”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga contro il Lecce. Il mister dei partenopei ha messo in guardia i suoi da quello che sulla carta potrebbe sembrare un match facile. Ecco le sue parole ai media presenti:

PARTITA – “Domani è una partita trappola. Se non interpretiamo la partita come si deve sarà una gara molto difficile. Voglio vedere la stessa cattiveria delle ultime partite. Il Lecce è una squadra insidiosa che sa palleggiare. Il mio obiettivo è esprimere un gioco all’altezza di questa società. Dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni in ogni momento della gara. Sono orgoglioso di allenare il Napoli. Abbiamo cambiato il modo di lavorare e di palleggiare in campo. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per la grande disponibilità dimostrata”. E su chi scenderà in campo, Gattuso annuncia un gradito ritorno in difesa: “Koulibaly? Scenderà in campo dall’inizio”.