Napoli, Gattuso: “Domani troveremo un Brescia avvelenato”

Conferenza stampa di Gennaro Gattuso tecnico del Napoli alla vigilia della gara contro il Brescia. Il tecnico del Napoli parla della presenza di Allan, Milik e Lozano in squadra. “La condizione è buona, abbiamo lavorato bene con Allan. Con lui tutto a posto, lo avevo detto subito: non porto rancore, si è allenato bene. Milik sta meglio, la squadra ha fatto quel che doveva fare. domani, giocherà la squadra migliore, pensiamo alla partita perché il Napoli con le piccole ha perso 20 punti. Domani sarà come a Cagliari, troveremo una squadra avvelenata, il Brescia dopo mezz’ora della fine con la Juve già parlava di coltello tra i denti per il Napoli. Ci sarà da battagliare come avversario anche come ambiente”