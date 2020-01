Napoli, Gattuso: “Fiorentina difficile. Contano solo i tre punti…”

Vigilia di campionato per il Napoli di Gennaro Gattuso che sarà impegnato per la prima gara del girone di ritorno di Serie A contro la Fiorentina. Il tecnico dei partenopei ha presentato la gara nel consueto appuntamento in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “Mi piace come sta lavorando la squadra anche se in casa non abbiamo fatto grandi numeri dal mio arrivo e domani giochiamo con una squadra viva che tiene bene il campo, corre tantissimo. Per noi è una gara importantissimaa e non pensiamo alla Lazio o alla Juventus. Pensiamo solo ai tre punti e sarà molto molto difficile”.

MERCATO E ROSA – Sui nuovi arrivati: “Demme e Lobotka hanno grandi qualità di palleggio. Entrambi possono darci una grande mano”. Sulle condizioni della squadra: “Ci mancano giocatori importanti, che facciano respirare gli altri, in difesa ci mancano Maksimovic e Koulibaly, ora dobbiamo giocare e poi recuperare subito energie”. “Insigne? Insigne sta giocando molto bene. Lui e tutti i suoi compagni stanno dando il massimo”. E su Meret: “Meret è un patrimonio della società e l’ho sempre detto, il vissuto di Ospina è diverso. In questo momento cerco questa tipologia di gioco, quindi David è un pizzico più avanti. Da dopo l’Inter Meret non riesce a dare continuità, perché ha ancora dei fastidi”.