Napoli, Gattuso fissa l’obiettivo: “Arrivare tra le prime quattro”

Il Napoli è pronto a ripartire dopo una stagione in cui è riuscito comunque ad alzare la Coppa Italia. La squadra di Gattuso ha fatto vedere sprazzi di bel gioco e il gruppo sembra seguire eccome Gennaro Gattuso.

PARLA GATTUSO

Proprio lo stesso allenatore azzurro ha parlato di quella che sarà la prossima stagione: “In questo momento siamo una squadra forte. Siamo soddisfatti dei calciatori che abbiamo, abbiamo dei giovani che sono tra i migliori in Europa. Io sono contento, poi ci sono le problematiche della società. Si è perso tanto, e non entrano i tifosi. Io sento la società, ma alleno e sono contento. Poi se partirà qualcuno, vedremo. Per ora parliamo di chi c’è. Cominciamo un campionato nuovo. Abbiamo speso tanto, per 45 giorni abbiamo fatto un altro sport, giocando ogni 3 giorni. Si faceva fatica e abbiamo speso tanto. Dobbiamo essere bravi quest’anno a fare meno danni possibile. Devo essere lucido e spero di sbroccare di meno. Bisogna puntare alla Champions League, quindi arrivare nei primi 4 in classifica”.