Napoli, Gattuso furioso: “Abbiamo pensato solo a discutere, gara buttata”

Il Napoli esce sconfitto contro l’Atalanta. Gli azzurri rischiano di perdere terreno anche nei confronti della Roma, quinta classificata. Il tecnico Gennaro Gattuso analizza la gara dei suoi uomini.

LE PAROLE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso commenta la sconfitta del suo Napoli sul campo dell’Atalanta ai microfoni di DAZN: “L’Atalanta non è partita a mille, ma siamo stati noi a commettere gli errori. Abbiamo parlato troppo, sbagliando. Sono davvero arrabbiato. Avevamo la partita in mano e ci siamo segnati noi il primo gol. Troppe chiacchiere, avremmo dovuto fare le cose in maniera migliore. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, sbagliando comunque tanto qualitativamente negli ultimi 20 metri. Per i giocatori che abbiamo, dovremmo fare molto meglio. Ci può stare l’errore. E’ dopo l’errore che abbiamo iniziato a perdere energie con l’arbitro o il guardalinee. Non dobbiamo mollare, non voglio nessun calo di tensione e comportamentale. Oggi la squadra ha pensato solamente a lamentarsi e non a giocare. Non mi è piaciuto l’atteggiamento. Barcellona? Dobbiamo cercare di arrivare alla sfida nelle migliori condizioni possibili. Oggi sono arrabbiato perché avevamo la partita in mano e l’abbiamo buttata via”.