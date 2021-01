Napoli, Gattuso: “Gara decisa da Zielinski. Osimhen? Deve bollire nel suo brodo”

Il Napoli demolisce nettamente il Cagliari in trasferta. Il tecnico Gennaro Gattuso si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Zielinski danza sul pallone. Fa sterzate incredibili. E’ un giocatore completo. In questo momento ha tutto per diventare un giocatore incredibile. Mi aspetto tanto da lui. Tecnicamente è un giocatore molto importante. Sono contento per il risultato, ma poche squadre creano dieci palle gol e non le concretizzano. Quello che mi ha fatto arrabbiare di più è stato lo scarso veleno sotto porta. Credo sia una questione di mentalità. E’ stato bravo Zielinski a ribaltare la partita. Osimhen? Lippi mi diceva che dovevo bollire nel mio brodo quando combinavo qualche problema. E’ un giocatore importante e ha chiesto scusa”.