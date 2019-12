Napoli, Gattuso: “I primi dieci minuti una sciagura. Manca tantissimo equilibrio”

Esordio da incubo per Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, sconfitto 2-1 in casa dal Parma all’ultimo minuto. Così l’ex centrocampista a Sky Sport: “In questo momento mentalmente la squadra non sta bene, per questa sconfitta c’abbiamo messo del nostro. La partita è stata preparata in poco tempo, oggi ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo. Alla sfortuna non credo, penso che i ragazzi debbano tornare a credere nel proprio potenziale: le negatività vanno spazzate via alla svelta. Di cose positive ne ho viste, ma non basta: nel finale volevamo vincerla, ho messo un attaccante in più e ci siamo scoperti. A questo Napoli manca moltissimo equilibrio”.

E ancora: “Serve stare sul pezzo, non è che solo Insigne ha giocato male. Ci sta che il pubblico reagisca così, è una squadra costruita per stare sui piani alti della classifica. I nostri primi dieci minuti sono lo specchio di come stiamo, sono stati una sciagura“.